Windows 11 оказалась не в почете у пользователей старых ОС

Пользователи устаревших операционных систем, таких как Windows 7 от Microsoft, неохотно переходят на текущую ОС Windows 11, предпочитая обновляться до Windows 10. Об этом говорится в отчете компании Statcounter за февраль, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в феврале 2023 года произошел всплеск популярности Windows 10, который оказался значительнее роста установок Windows 11. Месяцем ранее, в январе, Microsoft отключила Windows 7 и 8.1 от расширенных обновлений безопасности.

"Это привело к тому, что все больше компаний обновили свои компьютеры до Windows 10, в результате чего ее рыночная доля увеличилась с 68,86% в январе до 73,25% в феврале", - указано в отчете.

По данным Statcounter, в феврале Windows 11 также увеличила свою рыночную долю, но всего на 1,01 процентных пункта, достигнув исторического максимума в 19,13%. Таким образом почти на каждом пятом ПК установлена новейшая операционная система Microsoft.

При этом Windows 7 остается третьей по популярности версией Windows. Однако устаревшие ОС потеряли огромную часть пользователей. У Windows 7 доля снизилась с 9,55% до 5,39%, а у Windows 8.1 - с 2,28% до 1,15%.