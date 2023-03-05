Собирающая iPhone компания планирует построить новый завод в Индии

Тайваньская Foxconn Technology Group, которая по заказу Apple собирает iPhone, собирается построить в Индии новый завод, чтобы перенести производство из Китая. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Партнер Apple Inc. компания Foxconn Technology Group планирует инвестировать около 700 миллионов долларов в строительство нового завода в Индии для наращивания местного производства", - пишет издание.

Отдельное внимание акцентируется на том, что решение о строительстве завода неподалеку от аэропорта в Бангалоре связано с "ростом напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином".

Из данных отчета компании JP Morgan следует, что к 2025 году около 25% iPhone будут производиться за пределами Китая.