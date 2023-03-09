КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Желтого моря

Северная Корея провела запуск баллистической ракеты малой дальности. Об этом сообщает издание Younhap со ссылкой на южнокорейских военных, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что запуск был проведен в сторону Желтого моря.

7 марта разведывательное агентство Южной Кореи сообщило, что Северная Корея может провести крупномасштабные военные учения в марте или апреле и испытать свою новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Сестра главы КНДР Ким Ё Чжон заявляла, что попытка американцев сбить межконтинентальную ракету КНДР при ее испытательном пуске в Тихий океан будет воспринята Пхеньяном как объявление войны.

Накануне в Министерстве иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики заявили, что международному сообществу следует направить Соединенным Штатам и Южной Корее четкий сигнал о немедленном прекращении совместных военных учений. В МИД КНДР отметили, что в связи с учениями "риск ядерной войны на Корейском полуострове смещается от гипотетического этапа к реалистичному".