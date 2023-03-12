Названы секретные фишки Telegram

Telegram обладает множеством функций, которые делают пользование мессенджером комфортнее, но о них мало кто знает. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" рассказал руководитель отдела продвижения продуктов компании "Код Безопасности" Павел Коростелев, передает Day.Az.

"Например, удаление сообщений за определенный период. Если нажать на плашку с датой в любом чате, то откроется календарь. Здесь можно выбрать определенные дни и полностью удалить переписку - работает эта функция, естественно, только в личных чатах", - поделился эксперт.

Также в мессенджере есть возможность отправки отложенных и беззвучных сообщений. Чтобы сообщение отправилось в конкретно заданное время, нужно написать текст, а затем зажать кнопку отправки и выбрать пункт "Отправить позже". Это полезная функция, которую можно использовать как напоминание собеседнику, считает Коростелев. Таким же образом можно отправить сообщение в беззвучном режиме - собеседник не получит уведомление. Это может быть удобно в ситуации, когда не хочется отвлекать собеседника.

"Если вы грешите на память, то Telegram может стать отличным "будильником". Алгоритм действий тот же, что и с функцией отложенной отправки, только надо перейти в "Избранное". Здесь так же печатаем необходимый текст, например, "позвонить маме", зажимаем кнопку отправки и выставляем время", - поделился эксперт.

Telegram обладает широким списком функций, многие из которых даже еще не входят в стабильную сборку приложения. Однако их можно включить уже на стадии тестирования. На iPhone для этого достаточно десять раз нажать на раздел "Настройки" в навигационном меню, а на Android - открыть "Настройки" в боковом меню, дойти до конца ленты и зажать надпись "Telegram для Android" пока не появится уведомление со смайликом, после чего следует повторить действие.

"После этого вы попадете в обширное меню, где можно пощелкать ползунки, включающие те или иные функции", - заключил Коростелев.