Meta намерена запустить социальную сеть

Компания Meta изучает возможность запуска новой социальной сети, которая станет децентрализованным аналогом Twitter. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление корпорации, передает Day.Az.

"Мы изучаем идею об отдельной децентрализованной социальной сети для обмена текстовыми публикациями. Мы считаем, что существует потребность в отдельном пространстве, где блогеры и общественные деятели могли бы делиться новостями о том, что им интересно", - говорится в сообщении компании Марка Цукерберга.

Главное отличие децентрализованных платформ заключается в том, что они устанавливаются на тысячах серверов, которыми в основном управляют администраторы-добровольцы. По такому принципу, например, работает сервис Mastodon, который также считается альтернативой Twitter.

Предполагается, что первый вариант децентрализованной соцсети от Meta станет частью Instagram - авторизация будет доступна только для пользователей фотохостинга.