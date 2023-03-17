Этот смартфон стал номером один сразу в семи странах Европы

Samsung Galaxy S23 Ultra стал смартфоном №1 по версии сразу нескольких ассоциаций потребителей Европы. Если точнее, на первое место его поставили семь организаций, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Новый флагман Samsung стал лучшим по мнению ассоциаций в Бельгии, Дании, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании и Великобритании. Оценки аппарата варьируются от 81 до 84 баллов из 100 возможных. Стоит уточнить, что речь идёт о всех смартфонах в целом, а не только об аппаратах на основе Android.

Test Achats (Бельгия): 81/100;

Taenk (Дания): 81/100;

Altroconsumo (Италия): 81/100;

Consumentenbond (Нидерланды): 8.3/10;

Deco Proteste (Португалия): 81/100;

OCU (Испания): 81/100;

Which? (Великобритания): 84/100.

Насколько такие оценки скажутся на спросе, покажет время. Пока никакой внятной статистики продаж в Сети не появлялось.