Этот смартфон стал номером один сразу в семи странах Европы
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Samsung Galaxy S23 Ultra стал смартфоном №1 по версии сразу нескольких ассоциаций потребителей Европы. Если точнее, на первое место его поставили семь организаций, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Новый флагман Samsung стал лучшим по мнению ассоциаций в Бельгии, Дании, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании и Великобритании. Оценки аппарата варьируются от 81 до 84 баллов из 100 возможных. Стоит уточнить, что речь идёт о всех смартфонах в целом, а не только об аппаратах на основе Android. 

  • Test Achats (Бельгия): 81/100;
  • Taenk (Дания): 81/100;
  • Altroconsumo (Италия): 81/100;
  • Consumentenbond (Нидерланды): 8.3/10;
  • Deco Proteste (Португалия): 81/100;
  • OCU (Испания): 81/100;
  • Which? (Великобритания): 84/100.

Насколько такие оценки скажутся на спросе, покажет время. Пока никакой внятной статистики продаж в Сети не появлялось.  