Apple представляет новые iPhone 14 и iPhone 14 Plus в завораживающем желтом цвете

14 марта 2023 года Apple объявила о выпуске своих последних флагманских смартфонов iPhone 14 и iPhone 14 Plus в завораживающем желтом цвете.

iPhone 14 и iPhone 14 Plus являются последними дополнениями к линейке iPhone и обещают подарить непревзойденный пользовательский опыт поклонникам Apple по всему миру. Девайсы отличаются элегантным дизайном и прочной конструкцией, выполнены из алюминия аэрокосмического класса и оснащены керамическим корпусом, что делает их более устойчивыми к падениям и царапинам.

Но настоящая звезда шоу - это новая желтая расцветка, которая обязательно привлечет внимание и громко заявит о себе. Яркий и привлекательный оттенок придает устройствам свежий и захватывающий вид.

iPhone 14 и iPhone 14 Plus работают на чипе A18, новейшем и самом мощном процессоре Apple. Чип обеспечивает молниеносную производительность, упрощая многозадачность и запуск ресурсоемких приложений. Кроме того, устройства оснащены усовершенствованной системой камер с улучшенными возможностями при слабом освещении, сверхшироким объективом и улучшенными характеристиками оптического зума.

iPhone 14 и iPhone 14 Plus также оснащены потрясающим OLED-дисплеем, который обеспечивает захватывающий просмотр с реалистичными цветами и глубоким черным цветом. Устройства также имеют возможность подключения 5G, что позволяет увеличить скорость загрузки и выгрузки, а также повысить производительность сети.

"Мы очень рады представить iPhone 14 и iPhone 14 Plus в таком красивом новом желтом цвете", - сказал главный исполнительный директор Apple Тим Кук. "Девайсы представляют собой кульминацию многолетних исследований и разработок и предлагают нашим клиентам самое лучшее в дизайне, производительности и инновациях".

iPhone 14 и iPhone 14 Plus Yellow доступны для предзаказа и будут в продаже с 1 апреля у официальных реселлеров: iSpace, Kontakt Home, Irshad, Baku Electronics, MyShops, Maxi.az. Устройства будут доступны с объемом памяти 128 ГБ и 256 ГБ с (по вашему усмотрению).