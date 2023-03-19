Аналитики зафиксировали резкое падение продаж чипов во всем мире

В январе 2023 года объем мирового рынка полупроводниковых изделий составил $41,33 млрд, что на 18,5% меньше $50,74 млрд, которые были зафиксированы в январе 2022 года. Об этом в своем новом отчете заявила аналитическая компания Semiconductor Industry Association (SIA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В отношении год к году в январе в плюс вышел только европейский рынок - объем отрасли там вырос на 0,6%. В остальных регионах (Япония, АТР, Северная и Южная Америка, Китай) был зафиксирован спад. Антирекордсменом стал Китай - там объем рынка в январе снизился на 31,6%.

"Несмотря на рекордно высокие продажи в начале 2022 года, мировой рынок полупроводников значительно охладился во второй половине года, и эта тенденция сохранилась в течение первого месяца 2023 года", - прокомментировал результат президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюффер.

По его словам, зафиксированный спад является циклическим. В долгосрочной перспективе рынок полупроводников останется стабильным и прибыльными из-за растущей важности микросхем в технологиях сегодняшнего и завтрашнего дней.