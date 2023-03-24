Tesla начала продавать килограммовую беспроводную зарядку для смартфонов

Компания Tesla запустила в продажу беспроводную зарядку, которая умеет одновременно восполнять аккумулятор сразу нескольких гаджетов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Verge.

Tesla Wireless Charging Platform способна заряжать три устройства одновременно. При этом зарядка осуществляется по всей площади устройства вне зависимости от того, как были размещены наушники или смартфон. Это стало возможно благодаря использованию 30 катушек, которые заполняют всю площадь зарядки.

Размер беспроводной зарядки составляет 22х13 см, а ее вес - более килограмма. Она выполнена из металла и покрыта алькантарой, чтобы не допустить соскальзывания заряжаемых устройств. В комплекте также прилагается магнитная подставка, которую можно подложить под зарядку, чтобы она располагалась под наклоном и позволяла видеть экран смартфона. Также в комплект поставки включен 65-ватный GaN-блок.

Tesla Wireless Charging Platform поступила в продажу по цене в $300.

Как отмечают журналисты The Verge, устройство получило надежное качество сборки и изящный дизайн. Однако к недостаткам отнесли высокую стоимость и отсутствие дополнительных зарядных портов.