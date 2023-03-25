Для WhatsApp разработали новую функцию

Авторы WhatsApp, популярного мессенджера для обмена не только сообщениями, но фотографиями и видео, работает над новой функцией, которая позволит пользователям iPhone отправлять короткие видеосообщения другим людям. Об этом сообщает "Код Дурова", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что функция WhatsApp будет работать аналогично уже существующей функции в мессенджере Павла Дурова Telegram. Хотя новинка все еще находится в разработке, упоминание возможности нашли в бета-версии WhatsApp для iOS.

Пользователи смогут легко отправлять видеосообщения, удерживая кнопку для записи видео до 60 секунд, после чего круглое видео автоматически проигрывается в чате. Для этих коротких видеосообщений будет использоваться сквозное шифрование, которое предотвратит пересылку или сохранение ролика, но позволит сделать скриншоты.

Пока нет точной информации, когда именно WhatsApp планирует выпустить функцию короткого видеосообщения для всех пользователей мессенджера.

WhatsApp недавно представил несколько других функций, чтобы улучшить опыт группового чата, такие как позволяющие администраторам определять, кто может присоединиться к группе, а также облегчение идентификации общих групп между контактами.