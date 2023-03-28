Samsung Heavy внедрила чат-бот в проектирование кораблей

Чат-бот на основе искусственного интеллекта SBOT был разработан и внедрен в работу судостроительной компанией Samsung Heavy, сообщает пресс-служба фирмы, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

В сообщении говорится, что SBOT создан специалистами Samsung Heavy (SHI) на основе универсальной платформы Chatbot. Взаимодействие с чатом идет посредством вопросов, которые пользователь задает на естественном языке. Далее ИИ анализирует их смысл и выдает ответы, осуществляя поиск соответствующей информации во внутренних системах.

В компании чат-бот, в частности, задействован в конструировании судов. Специалисты с помощью него, как надеются в SHI, смогут быстрее и точнее выполнять свои задачи, используя по максимуму проектную информацию с помощью функции поиска знаний.

Так, повышению качества поможет функция автоматизации в чате, которая позволит легче справляться с повторяющимися задачами. Например, сотрудникам проще будет искать чертежи и управлять планами, что ускорит выполнение задачи и повысит качество.

"Целью интеллектуальных инноваций SHI является создание интеллектуальной умной верфи на основе искусственного интеллекта и больших данных. Мы стремимся оптимизировать всю работу, включая проектирование, производство, закупки и поддержку", - прокомментировал запуск чата в работу представитель фирмы.

Компания намерена в дальнейшем перенести SBOT на мобильные устройства, внедрить при этом распознавание голоса. Помимо этого, для чата будет расширена область действия на сферу поддержки управления компанией и проведения закупок.