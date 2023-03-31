https://news.day.az/hitech/1551172.html Создатели Midjourney закрыли бесплатный доступ к нейросети
Создатели Midjourney закрыли бесплатный доступ к нейросети
Компания Midjourney, ответственная за создание одноименной нейросети для создания изображений, закрыла доступ к бесплатной версии своего продукта. Об этом сообщает Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Из-за чрезвычайно высокого спроса и злоупотребления пробными возможностями мы временно отключаем бесплатные пробные версии до тех пор, пока мы не выпустим обновление системы", - сообщил основатель Midjourney Дэвид Хольц на официальном Discord-сервере компании.
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