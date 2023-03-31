Создатели Midjourney закрыли бесплатный доступ к нейросети

Компания Midjourney, ответственная за создание одноименной нейросети для создания изображений, закрыла доступ к бесплатной версии своего продукта. Об этом сообщает Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Из-за чрезвычайно высокого спроса и злоупотребления пробными возможностями мы временно отключаем бесплатные пробные версии до тех пор, пока мы не выпустим обновление системы", - сообщил основатель Midjourney Дэвид Хольц на официальном Discord-сервере компании.