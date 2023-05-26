Опубликован рейтинг смартфонов

Редакция IT-портала SlashGear опубликовала рейтинг брендов смартфонов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Лидером рейтинга журналисты выбрали Samsung. Авторы отметили, что устройства южнокорейской компании сочетают "высокотехнологичные функции, инновационный дизайн и передовые технологии". На второе место специалисты поставили Apple, которая "давно зарекомендовала себя на рынке" благодаря iPhone.

В топ-3 рейтинга попала компания Google. По мнению составителей подборки, смартфоны бренда оснащаются очень качественными камерами и имеют длительную поддержку обновлениям Android. Ниже расположились китайские бренды OnePlus и Motorola, которые предлагают "высококлассные устройства" с длительным временем автономной работы.

Во второй пятерке рейтинга оказались Asus, Sony, Xiaomi, Vivo. На последнее, 10-е место, составители подборки поставили Huawei. Авторы отметили, что китайская корпорация зарекомендовала себя выпуском качественных гаджетов под брендами Huawei и Honor, однако в последние годы столкнулась с проблемами из-за американских санкций.

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