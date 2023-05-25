iPhone и Apple Watch научат открывать автомобили

Компания Apple предложила большему количеству автомобилей поддержку функции бесключевого доступа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Журналисты медиа обратили внимание, что опцию Car Key, которая позволяет открывать автомобиль с помощью iPhone и Apple Watch, будут поддерживать машины Mercedes-Benz и Lotus. В частности, немецкий автоконцерн реализовал эту возможность для моделей E-класса, выпущенных в последние годы.

"Автомобиль может распознавать нескольких пользователей одновременно, а цифровым ключом от автомобиля могут пользоваться до 16 человек", - отметили в сообщении Mercedes-Benz. Как заметили авторы медиа, функцию бесключевого доступа Car Key уже поддерживают некоторые последние модели BMW, BYD, Genesis, Hyundai и Kia.

Car Key позволяет снимать автомобиль с охраны без физического ключа или брелока, используя смартфон или умные часы Apple. Цифровой ключ сохраняется в приложении Wallet, при желании им можно делиться с другими пользователями. Последние модели iPhone дают возможность пользоваться ключом, даже если смартфон полностью разрядится.

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