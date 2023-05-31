Honor показала новые смартфоны с камерой на 200 Мп

Китайская компания Honor провела презентацию смартфонов линейки Honor 90, в которую вошли две модели. Новинки предлагают камеру с разрешением 200 Мп и флагманские чипы, сообщает портал GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Honor 90 получил OLED-экран на 6,7 дюйма с разрешением 2664х1200 пикселей, поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. За производительность устройства отвечает чип Snapdragon 7 Gen 1.

В Honor 90 система из трех камер, представленная главным сенсором с разрешением 200 Мп и дополненная ультраширокоугольным модулем на 12 Мп и датчиком глубины на 2 Мп. Спереди установлена 50-мегапиксельная селфи-камера. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 66 Вт.

Версия Honor 90 Pro оснащена 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с закругленными гранями с разрешением 2700х1224 и частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает на базе более производительного чипа Snapdragon 8+ Gen 1.

Основные камеры в Honor 90 Pro идентичны младшей модели за исключением того, что вместо датчика глубины тут стоит 32-мегапиксельный портретный объектив с 2,5-кратным оптическим приближением. Селфи-камеры представлены главным сенсором на 50 Мп и датчиком глубины на 2 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 90 Вт.

Honor 90 и 90 Pro поступят в продажу в Китае по цене от 2,5 и 3,3 тыс. юаней соответственно.