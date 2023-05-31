Космический корабль Crew Dragon с туристами успешно вернулся на Землю

Космический корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю после девятидневного коммерческого полета на Международную космическую станцию (МКС), передает Day.Az.

По информации, опубликованной на сайте Axiom Space, после отстыковки от МКС, корабль компании SpaceX вошел в плотные слои атмосферы примерно через 12 часов. На высоте около пяти с половиной километров Crew Dragon раскрыл основные парашюты и через несколько минут успешно приводнился в Атлантическом океане недалеко от побережья Флориды.

Этот пилотируемый полет Crew Dragon осуществлялся в рамках коммерческой программы Axiom-2. Командиром экипажа была экс-астронавт NASA и первая женщина-командир МКС Пегги Уитсон, а пилотом - бизнесмен Джон Шоффнер. В состав экипажа также входили астронавты из Саудовской Аравии, Райана Барнауи и Али аль-Карни. В течение восьми дней астронавты работали совместно с постоянным экипажем МКС.