Предпринимаются шаги по превращению Азербайджана в космический хаб.

Как передает в воскресенье Day.Az, об этом сказал заместитель председателя ОАО "Азеркосмос" Фуад Асланов в ходе 13 международной сессии IAF.

"Наряду с другими сферами мы уделяем особое внимание сельскому хозяйству. Мы также наблюдаем изменения, происходящие в период глобального потепления. У нас есть возможность следить за происходящими процессами с помощью спутников наблюдения Земли. Как "Азеркосмос", мы также отдаем предпочтение области образования. Для этого мы напрямую работаем с рядом учебных заведений страны и продолжим эту работу. Азербайджан стал центром региона в энергетике, бизнесе и многих других областях. Мы приложим все усилия, чтобы превратить нашу страну в космический центр", - сказал он.