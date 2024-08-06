Google назвали монополией

Федеральный суд округа Колумбия постановил, что компания Google злоупотребляла своим положением на рынке, чтобы сохранить монополию в сфере поисковых систем и размещения рекламы в интернете.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорятся в постановлении суда.

"После тщательного рассмотрения и взвешивания показаний свидетелей и доказательств, суд пришел к следующему выводу: Google является монополистом и действовала как таковой, чтобы поддерживать свою монополию", - заключил федеральный судья Амит Мехта.

Суд постановил, что Google заблокировала для конкурентов порядка 90% рынка интернет-поиска, заключив соглашение с производителем электроники Apple, который сделал поисковую систему Google поисковиком по умолчанию в своем веб-браузере Safari. Похожие соглашения корпорация заключила с производителем техники Samsung и оператором мобильной связи Verizon.

Кроме того, Мехта установил, что Google поставила своего конкурента Microsoft в "невыгодное положение" на рынке рекламы, которая отображается рядом с результатами поиска, что позволило ей стать монополистом и в этой сфере.

Ранее Министерство юстиции США подало иск против Google за нарушение антимонопольного законодательства. Похожие иски также были поданы в отношении корпораций Amazon, Apple и Meta

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