Стало известно, кто будет производить новые самолеты-разведчики для США

Армия США выбрала компанию, которая будет производить перспективные самолеты-разведчики дальнего радиуса действия High Accuracy Detection and Exploitation System (HADES).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Defense News.

Контракт на выполнение функций ведущего системного интегратора получила Sierra Nevada.

Отмечается, что контракт, который оценивают в 93,5 миллиона долларов, рассчитан на 12-летний период. В будущем сумма соглашения может увеличиться до 994,3 миллиона.

"Выбор ведущего интегратора является важным шагом в усилиях армии по модернизации существующих самолетов, которые выполняют задачи разведки, наблюдения и рекогносцировки. Служба планирует вывести из эксплуатации примерно 70 самолетов - весь свой парк разведывательных машин - в связи с переходом на самолеты HADES", - пишет издание.

Представитель армии подчеркнул, что HADES позволит разведывательной авиации летать "выше, быстрее и дальше". В основе нового самолета лежит бизнес-джет Bombardier Global 6500. В декабре ведомство заключило контракт на поставку одного самолета с опционом на покупку еще двух бортов в течение трех лет. До 2035 года армия США планирует получить 14 самолетов HADES.

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