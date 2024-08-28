Облигации Telegram Group обвалились

Инвесторы распродают облигации Telegram на фоне задержания во Франции сооснователя и владельца мессенджера.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные Bloomberg BVAL.

Согласно данным, конвертируемые долларовые облигации Telegram Group по состоянию на вторник, 27 августа, 17:03 по бакинскому времени, предлагались к покупке по цене $859, с доходностью 16,68% годовых, В понедельник, 26 августа, цена на еврооблигацию Telegram Group (XS2317279060, TG-26) на внебиржевом рынке упала на 10,4%, до $856,80. По итогам торгов в пятницу ее цена составляла $956,25.

В субботу, когда стало известно о задержании Павла Дурова во Франции, и в воскресенье торги бумагами не проводились.

По данным другого сервиса FINRA TRACE, которые публикует CBоnds раз в день, в понедельник индикативная цена на бумагу снизилась по сравнению с пятницей на 8,5%, с $957,5 до $872,5. Доходность к погашению по последней индикативной цене составляла 17,207%.

"В условиях этого выпуска значительную роль играет возможность конвертации в акции при IPO с дисконтом. Если арест Павла Дурова затянется, это может повлиять на сдвиг сроков выхода на биржу, что оказывает влияние на котировки бондов", - прокомментировали падение цены инвестиционные советники компании Wealth IQ Solutions.

В то же время они обращают внимание на рост популярности приложения Telegram. Во Франции, где задержали Дурова, мессенджер стал лидером по загрузкам в App Store в категории соцсетей и вышел на третье место в общем рейтинге приложений, в США - третье место в рейтинге соцсетей.

"Доля пользователей Telegram из ЕС в различных источниках заметно отличается, поэтому судить об эффекте возможного запрета на использование мессенджера в отдельных странах будет некорректно. Тем не менее ЕС не является его основным рынком, а географическая структура пользователей хорошо диверсифицирована, что позволяет оптимистично смотреть на будущее компании", - отметили в компании.

В марте 2024 года Павел Дуров в интервью Financial Times сообщил, что Telegram получил предварительную оценку в $30 млрд и более от потенциальных инвесторов, в том числе глобальных технологических фондов, желающих купить компанию.

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