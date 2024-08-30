Аналитики выявили неожиданно бурный рост рынка смартфонов

Специалисты из аналитической компании IDC пересмотрели свой прогноз по рынку смартфонов на 2024 год. Теперь они ожидают, что поставки смартфонов увеличатся на 5,8% до 1,23 млрд единиц, что выше первоначального прогноза в 4%. Это изменение обусловлено положительными результатами первого полугодия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно данным аналитиков, в первом квартале текущего года поставки смартфонов выросли на 12%, а во втором - на 9%. В странах с развивающейся экономикой популярностью пользуются смартфоны на базе Android с начальным ценовым уровнем. В странах с развитой экономикой, напротив, больше интереса вызывают дорогие модели смартфонов, оснащенные функциями искусственного интеллекта. Китайский рынок смартфонов также демонстрирует положительную динамику спроса.

Аналитики предполагают, что смартфоны на базе Android увеличат свои продажи на 7,1% в этом году, в то время как iPhone добавят только 0,8%. Продукция Apple сталкивается с конкуренцией на китайском рынке и эффектом высокой базы, сформированной годом ранее. Однако успешный дебют функций генеративного искусственного интеллекта Apple Intelligence вместе с выходом семейства iPhone 16 может обеспечить продукции Apple более высокую динамику спроса в текущем полугодии. В 2025 году этот фактор уже позволит Apple увеличить поставки смартфонов на 4%.

Смартфоны с функциями генеративного ИИ в этом году увеличат свои продажи на 344% и займут 18% рынка, согласно прогнозам аналитиков. Однако распространение таких устройств будет сдерживаться их высокой стоимостью, поскольку флагманские модели могут оказаться в два раза дороже своих предшественников.

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