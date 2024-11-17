Microsoft составила подборку из лучших приложений 2024 года для Windows

Microsoft объявила победителей ежегодного конкурса Microsoft Store Awards, назвав лучшие программы для Windows за 2024 год. Результаты были объявлены в блоге компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Конкурс включал 14 категорий, охватывающих игры, бизнес-программы, ИИ и социальные сети. В конкурсной программе учитывались только приложения, доступные в официальном магазине Microsoft Store.

Так, лучшей ИИ-программой признана dJay Pro Algoriddim - утилита для диджеев, использующая нейросети для создания музыки и сетов. В категории "Стиль жизни" победило приложение Diarium - личный дневник с синхронизацией со смартфоном, ноутбуком, планшетом и облачным хранилищем.

Лучшая программа в категории "Финансы": TradingView - приложение для отслеживания курса валют, акций, криптовалют, финансовых новостей и отчетов. Лучшей бизнес-программой признана Gamma для создания презентаций, совместной работы над проектами, организации онлайн-встреч и анализа вовлеченности зрителя.

В категории "Образование" лучшим стало приложение Typing Land, в категории "Продуктивность" - Todoist, а лучшими музыкальным и медицинским приложениями признаны Apple Music и Complete Anatomy 2024 соответственно. Среди прочего были определены лучший инструмент для разработчиков (oh-my-posh), лучшее приложение в категориях "Здоровье и фитнес" (f.lux) и "Креативность" (Adobe Express).

Наконец, лучшей соцсетью на Windows стала Pinterest, лучшей игрой - Asphalt Legends Unite, а "Восходящей звездой" - Endel Music, приложение для генерации музыки для работы, медитации и учебы.

Отмечается, что разработчики этих приложений получат эксклюзивные значки от Microsoft, доступ к бесплатным опциям на домашней странице Microsoft Store и фирменный компьютер Surface Pro 11.