Microsoft прекратит поддержку Outlook и приложения «Почта Windows»

Американская корпорация Microsoft с начала 2025 года прекращает поддержку приложений "Календарь", "Люди", "Почта Windows" и приложения Outlook. Об этом говорится в сообщении на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Возможность использовать на компьютере данные программы останется, но их функционал будет ограничен. Отмечается, что пользователям Outlook продолжат напоминать о переходе на новое приложение для Windows.