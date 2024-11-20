https://news.day.az/hitech/1708562.html Microsoft прекратит поддержку Outlook и приложения «Почта Windows» Американская корпорация Microsoft с начала 2025 года прекращает поддержку приложений "Календарь", "Люди", "Почта Windows" и приложения Outlook. Об этом говорится в сообщении на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Возможность использовать на компьютере данные программы останется, но их функционал будет ограничен.
Microsoft прекратит поддержку Outlook и приложения «Почта Windows»
Американская корпорация Microsoft с начала 2025 года прекращает поддержку приложений "Календарь", "Люди", "Почта Windows" и приложения Outlook. Об этом говорится в сообщении на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Возможность использовать на компьютере данные программы останется, но их функционал будет ограничен. Отмечается, что пользователям Outlook продолжат напоминать о переходе на новое приложение для Windows.
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