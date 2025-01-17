В SpaceX заявили о потере корабля Starship во время тестового запуска

Представитель компании SpaceX заявила о "потере" космического корабля Starship во время тестового запуска, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Седьмой тестовый запуск ракеты-носителя с космодрома Starbase в Техасе состоялся в 00.37 по бакинскому времени.

"На данный момент мы можем подтвердить, что мы действительно потеряли корабль", - заявила представитель компании, которая вела трансляцию.

Позднее в SpaceX сообщили, что во время выведения корабля на орбиту произошел "быстрый внеплановый демонтаж". В апреле 2023 года специалисты SpaceX таким же образом описали взрыв Starship после старта.

"Мы продолжим изучать данные, полученные в ходе сегодняшних испытаний, чтобы лучше понять причину (инцидента)", - сообщила компания в соцсети Х.