В Apple Store и Google Play нашли десятки вредоносных приложений

Компании Apple и Google удалили в общей сложности 20 приложений из своих магазинов App Store и Google Play после обнаружения вредоносного программного обеспечения, которое почти год похищало данные пользователей. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание TechCrunch.

По данным специалистов по кибербезопасности из "Лаборатории Касперского", вредоносное ПО под названием SparkCat активно распространялось с марта 2024 года. Изначально вредоносный фреймворк был обнаружен в приложении для доставки еды, используемом в Объединенных Арабских Эмиратах и Индонезии. Позднее SparkCat был найден еще в 19 странах, в не связанных между собой приложениях, которые суммарно были загружены более 242 000 раз только через Google Play Store.

SparkCat использовал технологию оптического распознавания символов (OCR) для сканирования изображений на устройствах жертв в поисках ключевых слов, позволяющих обнаружить фразы восстановления криптовалютных кошельков на различных языках, включая английский, китайский, японский и корейский. Используя эти фразы, злоумышленники могли получить полный контроль над кошельками пользователей и похитить их средства.

Исследователи также выяснили, что вредоносное ПО могло извлекать личную информацию из скриншотов, такую как сообщения и пароли.

Apple удалила скомпрометированные приложения из App Store на прошлой неделе после получения отчета от "Лаборатории Касперского", а вскоре за ней последовала и Google.