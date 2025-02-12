Пользователей Windows 10 призвали обновить систему

Microsoft выпустила накопительное обновление KB5051974 для Windows 10 22H2 и 21H2, которое автоматически устанавливает приложение Microsoft Outlook и решает проблему утечки памяти. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Bleeping Computer.

Отмечается, что свежее обновление является обязательным. Оно включает последние обновления безопасности и доступно в "Центре обновления Windows" или на сайте Microsoft.

KB5051974 содержит 11 исправлений и улучшений, среди которых устранение проблемы, вызывающей неполадки в работе Capture Service и "Ножниц". Кроме того, обновление решает проблемы с аудиоустройствами и камерами, подключаемыми через USB. Также в разделе "Приложения" меню "Пуск" рядом с классической версией приложения Outlook появляется ярлык новой версии.

Microsoft сообщает о трех выявленных проблемах в обновлении. Так, после установки октябрьского обновления безопасности 2024 года некоторые пользователи могут столкнуться с трудностями при запуске OpenSSH. Однако эта проблема может быть решена вручную.

Две другие проблемы связаны с невозможностью установки январского патча безопасности на компьютерах с Citrix Session Recording Agent версии 2411 и ошибках в Event Viewer, которые возникают на компьютерах с обновлениями от 14 января.