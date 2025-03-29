Новые Android-смартфоны станут еще мощнее

В сеть утекли результаты прохождения бенчмарка AnTuTu новым чипом от Qualcomm, который, вероятнее всего, будет называться Snapdragon 8 Elite 2.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал GSMArena.

По данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, Snapdragon 8 Elite 2 набирает около 3,8 млн баллов в бенчмарке AnTuTu, что на 41% превышает показатели актуального чипа. Для сравнения, лидером текущего рейтинга AnTuTu является iQOO 13 на базе Snapdragon 8 Elite, который набирает в среднем 2,69 млн баллов. Такой прирост производительности намекает на внушительный прирост производительности и улучшение возможностей нового чипсета.

По слухам, Snapdragon 8 Elite 2 будет оснащен ядром Oryon второго поколения от Qualcomm и выполнен на базе 3-нм техпроцесса TSMC. Чип оснастят двумя производительными и шестью более экономичными ядрами. За графику в чипе будет отвечать улучшенный GPU Adreno 840.

Презентация чипа Snapdragon 8 Elite 2 ожидается в октябре 2025 года. Вскоре после производители смогут выпускать флагманские устройства на базе нового чипсета. Вероятнее всего, в числе первых новинок окажется Xiaomi 16.