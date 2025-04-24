Новый iPhone 16e обогнал по популярности iPhone 16 Pro

iPhone 16e успешно стартовал на рынке США, где занял 7% продаж от всех iPhone в первом квартале.

Как передает Day.Az, новинка превзошла долю iPhone SE за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).

Доля линейки iPhone 16, включающей пять моделей, составила 74% от общего объема продаж iPhone в США в марте 2025 года, что значительно выше 68% годом ранее для моделей iPhone 15. Основной вклад в рост обеспечил iPhone 16e. При этом базовый iPhone 16 тоже продемонстрировал рост - его доля увеличилась до 20% против 14% у iPhone 15 в прошлом году.

Премиальные модели компании, напротив, показали снижение. Так, доля флагманских iPhone 16 Pro и Pro Max в общем объеме продаж составила 38% (45% год назад). Особенно заметно снижение iPhone 16 Pro - с 22% до 17%.

Снижение продаж старых моделей снизилось с 32% в прошлом году до 26%, что связано с оптимизацией линейки Apple, в рамках которой прекращены продажи iPhone SE, iPhone 14 и 14 Plus, считают аналитики CIRP.