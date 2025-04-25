"Азеркосмос" может предложить услуги GEO/LEO в регионе

"Азеркосмос" может предложить услуги GEO/LEO (Geostationary Equatorial Orbit / Low Earth Orbit) в регионе.

Как сообщает Day.Az, об этом в ходе выступления во второй день конференции по космическим технологиям (Space Technology Conference STC2025) в Баку сказал глава департамента продаж "Азеркосмос" Сянан Гасанов.

Он отметил, что у местных спутниковых операторов и провайдеров имеются определенные достижения. "Законодательство также предоставляет возможность ускорить процесс для более скорой реализации проекта в регионе. Кроме того, они могут помогать друг другу в поиске соответствующих решений. Конечно, для правильного регулирования расходов региональным спутниковым операторам необходимы решения.

Связи между различными акторами и правительствами крайне важны. Они также могут помочь быстрее найти решения ряда проблем в этом секторе, работая совместно с региональными спутниковыми операторами. Вопрос адаптации также является одним из довольно важных факторов с точки зрения облегчения работы региональных провайдеров. Я думаю, что в регионе есть хорошие возможности для всех. Мы также можем предложить услуги GEO/LEO (Geostationary Equatorial Orbit / Low Earth Orbit)", - сказал С.Гасанов.