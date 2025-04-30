В WhatsApp появится удобная функция для тех, кто не любит голосовые

Команда WhatsApp работает над расширением возможностей функции транскрипции аудиосообщений.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на WABetaInfo.

Пользователям предложат три варианта настройки расшифровки голосовых сообщений, чтобы каждый мог выбрать наиболее удобный для себя способ.

Первый режим - автоматическая транскрипция, при которой поддерживаемые голосовые сообщения будут моментально преобразовываться в текст сразу после получения. Это особенно удобно тем, кто предпочитает читать, а не слушать.

Второй режим - ручная активация транскрипции. В этом случае текстовое отображение аудио будет доступно только по запросу пользователя. Такой подход подойдёт тем, кто лишь изредка нуждается в расшифровке.

Третий вариант - полное отключение транскрипции. Пользователь сможет полностью отказаться от текстового преобразования аудио и слушать голосовые сообщения только в исходном формате.

Эти настройки позволяют гибко подстроить функцию под индивидуальные предпочтения. Однако стоит помнить: расшифровка возможна только для сообщений, записанных на поддерживаемых языках.