Британские диетологи назвали лучший продукт для людей с высоким кровяным давлением.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Express.

По словам экспертов, страдающим гипертонией людям стоит употреблять в пищу сыр моцарелла, так как в нем мало соли и жира.

Диетологи также отметили, что людям с повышенным давлением следует контролировать употребление продуктов с высоким содержанием жиров.

Уточняется, что гипертоникам следует включить в рацион и другие сорта белого сыра такие, как фета и козий сыр. Кроме того, им следует употреблять нежирный творог.

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