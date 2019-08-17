https://news.day.az/medicine/1148148.html Медики назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Медики назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Британские диетологи назвали лучший продукт для людей с высоким кровяным давлением.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Express.
По словам экспертов, страдающим гипертонией людям стоит употреблять в пищу сыр моцарелла, так как в нем мало соли и жира.
Диетологи также отметили, что людям с повышенным давлением следует контролировать употребление продуктов с высоким содержанием жиров.
Уточняется, что гипертоникам следует включить в рацион и другие сорта белого сыра такие, как фета и козий сыр. Кроме того, им следует употреблять нежирный творог.
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