Ученые выяснили, что одним из ранних симптомов рака поджелудочной железы является низкий уровень сахара в крови, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Это происходит из-за того, что нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы вырабатывают инсулин, сообщает CNN со ссылкой на исследование Центра лечения рака Монтефиоре-Эйнштейна.

Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания. По мере роста опухоль может забивать капилляры в печени, а также вызывать сильные боли в спине.

По словам исследователей, данный тип рака является самым трудным для выявления. Также пока не ясно, увеличивает ли риск заболевания им наличие родственника с такой же болезнью. Сейчас ученые стараются найти новые способы выявления заболевания. В частности, они пытаются понять процесс роста и распространения опухоли. Другое направление исследований - поиск биомаркеров рака в простых анализах мочи и крови.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!