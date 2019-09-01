https://news.day.az/medicine/1152301.html Ученые назвали спасающий от депрессии продукт
Ученые назвали спасающий от депрессии продукт
Ученые назвали продукт, употребление которого помогает бороться с депрессией. Об этом сообщает Medical Xpress, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно результатам исследования, ресвератрол - природный антиоксидант, содержащийся в виноградной кожуре и косточках, помогает справиться с депрессией и тревогой.
По мнению ученых, этот антиоксидант не хуже медицинских препаратов помогает при борьбе с депрессивным состоянием.
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