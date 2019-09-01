Ученые назвали продукт, употребление которого помогает бороться с депрессией. Об этом сообщает Medical Xpress, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно результатам исследования, ресвератрол - природный антиоксидант, содержащийся в виноградной кожуре и косточках, помогает справиться с депрессией и тревогой.

По мнению ученых, этот антиоксидант не хуже медицинских препаратов помогает при борьбе с депрессивным состоянием.

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