О верном способе избавления от остеохондроза рассказали специалисты. По их словам, в этом случае, как ни в каком другом, поможет водка.



Врачи рекомендуют во время обострения этой болезни делать компрессы с этим крепким алкогольным напитком. Они отмечают, что именно эти компрессы помогают снимать отеки, а также они греют больную область и таким образом происходит избавление от болей, передает Day.Az со ссылкой на medikforum.ru.



Врачи сегодня причисляют остеохондроз к "болезням современности". Это заболевание может возникнуть у любого человека. Не стоит считать, что болезнь возникает только у людей с высокими физическими нагрузками.



Остеохондроз сопровождают такие состояния, как маленькая подвижность организма, травмы в результате дорожных аварий. Также остеохондрозом страдают люди. Которые вынуждены из-за работы много сидеть или неправильно наклонять голову. Остеохондроз также возникает, если человек принимает неправильную позу во сне.



Одним словом, врачи констатируют тот факт, что остеохондроз поражает каждого третьего жителя планеты. Люди с диагнозом остеохондроз не только испытывают боли в спине и шее, боль может распространиться и на плечи, и даже на руки. При этом возникают боли в голове.



Из-за остеохондроза стираются диски между позвонками. Неправильное питание или упражнения могут усугублять ситуацию. Также людям с остеохондрозом нельзя употреблять спиртные напитки и табак, так как при этом может замедляться проходимость крови по сосудам.



Врачи говорят. Что при сильных болях идеальным лекарством может стать только компресс, в состав которого входит крепкий алкоголь. Рецепт прост - водка смешивается с медом, этот состав наносится на больное место и укутывается целлофановыми пакетами и теплыми платками или шарфами.



Медики рекомендуют держать такой компресс как можно дольше. Оптимальное количество времени - два часа.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!