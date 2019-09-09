Согласно новому международному исследованию, употребление большого количества кофе способствует снижению риска развития камней в желчном пузыре.

Были изучены данные 104493 человек за 38 лет. У тех, кто пил больше шести чашек кофе в день, риск развития симптоматической желчнокаменной болезни оказался на 23% ниже, чем у людей, которые не пили кофе.

В среднем, каждая чашка ежедневного кофе помогала снизить риск образования камней в желчном на 3%. Кроме того, люди с определенными генетическими вариантами, связанными с повышенным потреблением кофе, имели в принципе более низкую вероятность появления камней в желчном пузыре.

Исследование выявило не только корреляцию: с помощью менделевской рандомизации ученые выявили, что связь между высоким потреблением кофе и низким риском желчнокаменной болезни в самом деле причинно-следственная. Механизмы связи в настоящее время обсуждаются.

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