Кофе защитит от камней в желчном пузыре
Согласно новому международному исследованию, употребление большого количества кофе способствует снижению риска развития камней в желчном пузыре.
Были изучены данные 104493 человек за 38 лет. У тех, кто пил больше шести чашек кофе в день, риск развития симптоматической желчнокаменной болезни оказался на 23% ниже, чем у людей, которые не пили кофе.
В среднем, каждая чашка ежедневного кофе помогала снизить риск образования камней в желчном на 3%. Кроме того, люди с определенными генетическими вариантами, связанными с повышенным потреблением кофе, имели в принципе более низкую вероятность появления камней в желчном пузыре.
Исследование выявило не только корреляцию: с помощью менделевской рандомизации ученые выявили, что связь между высоким потреблением кофе и низким риском желчнокаменной болезни в самом деле причинно-следственная. Механизмы связи в настоящее время обсуждаются.
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