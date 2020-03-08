Дисбиоз кишечника: как наладить его работу

Какие заболевания могут вызвать дисбаланс микрофлоры толстого кишечника.



В международной классификации болезней нет такого диагноза: дисбактериоз кишечника. Но существует ряд симптомов, которые можно охарактеризовать как дисбаланс микрофлоры толстого кишечника, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Его все и привыкли называть дисбактериозом. Причем, важно отметить, что это не первичное заболевание, а следствие других недугов желудочно-кишечного тракта.

Кто живет в кишечнике

"В толстом кишечнике человека обитает не менее 500 видов микроорганизмов. Из них 90% - это бифидобактерии, 9% - лактобактерии, полноценная кишечная палочка и энтерококки. Оставшийся 1% - это условно патогенные микроорганизмы и факультативная группа (например, цитробактер, грибы, клостридии и многие другие). Сюда входят кандида (молочница), протей и даже синегнойная палочка", - рассказывает гастроэнтеролог, диетолог Ирина Казимир.

Если брать анализ кала на дисбактериоз один раз в день у одного и того же практически здорового человека на протяжении недели, то полученные результаты могут варьировать, скажем, от безупречной нормы в понедельник до тяжелого "дисбактериоза" в среду, а в пятницу опять будет норма. Притом, что человек этот вообще на здоровье не жалуется.

Стадии дисбиоза

При первой стадии дисбиоза человек не испытывает патологических ощущений.

При второй стадии в анализе выявляется отсутствие одного из представителей нормальной микрофлоры. Пациент жалуется на запоры, либо жидкий стул (диарея), или стул неустойчивый (чередование запоров и "послаблений"). Человек ощущает слабость, повышенную утомляемость, вздутие живота, повышенное газообразование в кишечнике, боль в животе различной локализации, тошноту. Эти жалобы встречаются при десятках других заболеваний.

При третьей - больного госпитализируют и выявляют стафилококковые, клебсиеллезные, клостридийные, смешанные и другие поражения толстого кишечника.

"Реклама пугает народ дисбактериозом, используя псевдонаучные инсинуации. И все бегут в поликлиники, сдают на анализ кал. А на самом деле необходимы обследования, которые выявят гораздо более серьезные болезни. Например, эрозивный гастрит, безболевую форму язвенной болезни, дискинезии желчевыводящих путей", - говорит гастроэнтеролог.

Лечение дисбиоза

Главные задачи лечения дисбаланса - обеспечить нормальную работу кишечника, создать условия, благоприятные для развития имеющихся нормальных микроорганизмов. Для этого применяются про- и пребиотики, которые содержат бифидобактерии, лактобактерии и продукты их жизнедеятельности, которые благоприятно влияют на микрофлору кишечника. При необходимости антибиотики подбирают индивидуально.

Один из методов лечения - это диета. Ее также надо подбирать строго индивидуально, с учетом жалоб. Применяют также лекарственные травы - корень аира, календулу, мелиссу, ромашку, тысячелистник.