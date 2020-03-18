Организм человека борется с коронавирусом так же, как с гриппом

Исследователи из Австралии изучили иммунный ответ одного из первых в стране пациентов с инфекционным заболеванием COVID-19 и выяснили, как именно защитные силы организма противостоят атакам коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Специалисты тщательно исследовали образцы крови и других биологических жидкостей 47-летней пациентки. Она была госпитализирована на четвёртый день после появления характерных симптомов (боль в горле и в груди, сухой кашель, лёгкая одышка, повышенная температура).

Анализы показали: хотя болезнь COVID-19 и вызвана патогеном, с которым организм не был знаком, иммунный ответ, приводящий к выздоровлению, очень напоминает тот, что обычно вызывает грипп.

"Мы рассмотрели весь спектр иммунных реакций, используя знания, накопленные нами за годы изучения иммунного ответа у пациентов с гриппом, - рассказала соавтор работы иммунолог Оан Нгуен (Oanh Nguyen) из Мельбурнского университета. - Через три дня после поступления пациентки мы увидели популяции иммунных клеток, которые часто являются признаком выздоровления при сезонном гриппе. Поэтому мы сделали прогноз, что пациентка поправится через три дня. Так и произошло".

Защиту от коронавируса, по всей видимости, обеспечивают четыре отдельные группы иммунных клеток - их команда выявила в крови выздоравливающей пациентки.

В статье, представленной в журнале Nature Medicine, сообщается, что симптомы исчезли у женщины спустя 13 дней и не проявлялись в течение следующей недели. При этом с 7-го по 20-й день в плазме её крови постепенно возрастало количество специфических антител.

Специалисты также отмечают: согласно текущим оценкам, более чем в 80% случаев болезнь COVID-19 имеет лёгкую или умеренную степень тяжести. Вероятно, это связано как раз с тем, что иммунная система человека сама по себе способна противостоять коронавирусу.

Однако у многих людей болезнь протекает в тяжёлой форме, а число скончавшихся от неё продолжает расти. Это говорит о том, что защитная реакция срабатывает не всегда и, судя по всему, может зависеть от ряда факторов (например, возраста, общего состояния здоровья, наличия хронических заболеваний).

Сейчас первоочередная задача учёных - понять, чем именно обусловлены летальные исходы и как помочь иммунной системе тяжело больных пациентов справиться с вирусом.

Сведения, собранные разными научными группами, помогут разработать препараты не только для борьбы с опасным заболеванием, но и для его профилактики, надеются исследователи.

Кроме того, в свете новых данных иммунологам предстоит проверить, могут ли препараты против гриппа (возможно, модифицированные или скомбинированные с другими лекарствами) помочь организму побороть коронавирусную инфекцию.