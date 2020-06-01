Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Поповой, эта связь была выявлена совсем недавно. Еще месяц с небольшим назад воздействие коронавируса на организм в период клинических проявлений известно не было. Изначально предполагалось, что это "истинная пневмония".

"Совсем недавно... стало понятно, что это иной патогенез", - пояснила глава Роспотребнадзора. Он может быть связан не только с нарушением свертываемости крови, но и с особенностью сосудов и прочими патологиями, добавила Попова.

Ранее доктор биологических наук Анча Баранова назвала редкий "первый и последний" симптом инфекции. По ее словам, им может стать инсульт, так как при коронавирусе происходит гиперкоагуляция - повышается свертываемость крови.