Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам Поповой, эта связь была выявлена совсем недавно. Еще месяц с небольшим назад воздействие коронавируса на организм в период клинических проявлений известно не было. Изначально предполагалось, что это "истинная пневмония".
"Совсем недавно... стало понятно, что это иной патогенез", - пояснила глава Роспотребнадзора. Он может быть связан не только с нарушением свертываемости крови, но и с особенностью сосудов и прочими патологиями, добавила Попова.
Ранее доктор биологических наук Анча Баранова назвала редкий "первый и последний" симптом инфекции. По ее словам, им может стать инсульт, так как при коронавирусе происходит гиперкоагуляция - повышается свертываемость крови.
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