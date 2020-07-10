Коронавирус распространяется на десятки метров даже при разговоре

Карантин ослабевает. А вместе с ним и бдительность. Мы надеемся, что, нося маски и соблюдая дистанцию в 1,5 метра, мы будем в безопасности: болезнь нас не настигнет. Но она по-прежнему продолжает уносить жизни. Расслабляться рано. Особенно в свете того, что по последним данным соблюдать только эти меры недостаточно.

Лидия Моравска (Lidia Morawska), директор Международной лаборатории качества воздуха и здоровья, и Дональд Милтон (Donald Milton) из Мэрилендского университета в Колледж-Парке провели масштабное исследование передачи коронавируса по воздуху. На его основе они разработали новые рекомендации по предотвращению заболевания, под которыми подписались 239 специалистов в разных областях науки и техники (вирусологи, аэрофизики, эпидемиологи и так далее) из 32 стран.

Научная работа экспертов принята к публикации в журнал Clinical Infectious Diseases, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как выяснили учёные, вирус передаётся по воздуху на значительно большие расстояния, чем обычная социальная дистанция.

Профессор Моравска говорит: "При типичных скоростях воздуха в помещении капля размером пять микрометров будет перемещаться на десятки метров, что намного больше размеров обычного помещения, и оседать на пол с высоты 1,5 метра".

Иными словами, если мы находимся без масок в замкнутом непроветриваемом пространстве, будь то автобус или кафе, вместе с хотя бы одним заражённым, то риск заражения крайне велик, несмотря на соблюдение социальной дистанции.

Однако способы защититься от опасности есть. Когда микрокапли, содержащие вирусные частицы, движутся достаточно быстро, они пролетают мимо и не успевают попасть в дыхательные пути или осесть на слизистых.

Какие же меры рекомендуют учёные для того, чтобы уменьшить вероятность заражения при передаче вируса по воздуху?

Во-первых, нужно обеспечить эффективную вентиляцию, подавая в помещения чистый наружный воздух и минимизировав его рециркуляцию. Это особенно важно в общественных местах, таких как транспорт, больницы, учебные заведения и так далее.

Во-вторых, нужно обеззараживать воздух, циркулирующий по вентиляционным системам. Для этого подойдут дезинфицирующие аэрозоли и бактерицидное ультрафиолетовое излучение.

Наконец, стоит избегать скоплений людей в непроветриваемых местах.

Соблюдение этих рекомендаций требует определённых затрат, но является крайне необходимым.

Профессор Моравска заявляет от имени коллектива учёных: "Мы обеспокоены тем, что люди думают, будто они полностью защищены, если следуют текущим рекомендациям. На самом деле для дальнейшего снижения [темпов] распространения вируса необходимы дополнительные меры предосторожности".

Например, в одном из экспериментов были проанализированы три группы людей, сидевшие в одном ресторане с соблюдением дистанции. Они не общались между собой и не контактировали никаким иным прямым или косвенным (через предметы) способом. Однако передача вируса произошла по воздуху.