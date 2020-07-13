Британские ученые рассказали об опасности некоторых кондиционеров

Британские ученые считают, что кондиционеры, которые рециркулируют один и тот же воздух в комнате, следует выключать. В противном случае это может усилить распространение COVID-19, передает The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сотрудник Королевской инженерной академии Великобритании Шон Фитцджеральд (Dr Shaun Fitzgerald) пояснил, что существует два типа кондиционеров: одни "забирают" воздух снаружи и снова "удаляют" его, а другие рециркулируют один и тот же воздух, пропуская через охлаждающий элемент. Если у кондиционера нет "выделенного источника подачи наружного воздуха в помещение", то возникает опасность распространения коронавирусной инфекции.

"Мы рекомендуем открыть окно и пожертвовать желанием охладиться. Если есть ветер, благодаря нему будет циркуляция воздуха. Если вы не можете открыть окно, лучше вообще выключите устройство", - считает Фитцджеральд.