Назван неочевидный фактор смертельного исхода от коронавируса

Температура тела 35,5 градусов и ниже при начальной стадии коронавирусной инфекции может служить фактором тяжелого течения заболевания. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование Центра сердечно-сосудистых исследований Медицинской школы Икана на горе Синай в Нью-Йорке, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи изучили статистику обращений к врачам и пришли к выводу, что среди пациентов с этим симптомом умирают 44 процента заболевших.

При этом жар выше 40 градусов в момент развития болезни также может говорить о высоком риске неблагоприятного исхода - в этой группе умирают 42 процента. Однако пока неясно, может ли помочь выздоровлению целенаправленное снижение высокой температуры у тяжелобольных пациентов.

Опрошенные изданием российские эксперты предположили, что низкая температура тела может быть просто признаком пожилого возраста. При этом известно, что лица старше 65 лет попадают в особую группу риска. Другой возможной причиной они назвали слабую реакцию иммунной системы, не вырабатывающей в необходимых количествах медиатора воспаления.