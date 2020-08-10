Минздрав РФ призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст обращения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вакцина Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи протестирована менее чем на ста добровольцах, при этом третья стадия предусматривает испытания на нескольких тысячах человек, указано в обращении.

Именно на третьей стадии собирается информация о безопасности вакцины для людей с сопутствующими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, отмечает АОКИ. При этом проверить безопасность вакцины особенно важно, так как в первую очередь планируется прививать от коронавируса пожилых людей, подчеркивается в письме.

3 августа стало известно, что первая в России вакцина от коронавируса нового типа будет зарегистрирована в течение десяти дней. Если экспертизу удастся провести в обозначенные сроки, то российский препарат от COVID-19 станет первым в мире.