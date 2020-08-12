Раскрыт срок действия первой зарегистрированной российской вакцины от COVID-19
После прививки первой зарегистрированной российской вакцины от COVID-19 иммунитет к коронавирусу может сохраняться до двух лет. Такие сроки действия препарата раскрыли в Минздраве РФ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В министерстве уточнили, что длительный иммунитет формируется благодаря двукратной схеме введения.
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что препарат показал высокую эффективность и безопасность.
Вакцинация начнется с медработников, они смогут получить прививку в конце августа или сентябре, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Путин велел сделать вакцинацию добровольной.
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