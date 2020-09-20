Хурма способна противостоять коронавирусу

Японские ученые из Медицинского университета Нара исследовали один из популярных осенью и зимой фруктов и выяснили, как он влияет на коронавирусную инфекцию. Специалисты смешали содержащиеся в растении вещества с зараженной слюной человека.

Исследователи выяснили, что хурма способна снизить опасность заражения коронавирусом. Она обладает танинами (именно они придают фрукту вяжущий вкус), которые уменьшают инфекционную активность до одной десятитысячной, передает Day.Az со ссылкой на UfaTime.ru.

Теперь ученые намерены проверить этот феномен на уровне клинических испытаний. Они поясняют, что нужно понять, могут ли дубильные вещества хурмы (танины) работать таким же образом во рту человека вне лабораторных условий.