В ВОЗ назвали обостряющиеся после коронавируса болезни

После коронавируса у некоторых людей могут обостряться сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает агентство "Москва" в пятницу, 25 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, это связано с тем, что коронавирус влияет на состояние сосудов. "Сейчас ведутся новые исследования, что, после того как люди вылечились, идет рост осложнений и сердечно-сосудистых заболеваний, и диабета", - сказала Вуйнович.