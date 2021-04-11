Врач и телеведущий Александр Мясников, более известный как Доктор Мясников, назвал три главные ошибки при гипертонии, которые допускают пациенты при контроле этого заболевания. Об этом кардиолог рассказал в эфире телеканала "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как подчеркнул специалист, при повышенном систолическом артериальном давлении нельзя пренебрегать здоровой пищей и иметь лишний вес. Он пояснил, что придерживаться определенной диеты не обязательно, однако из рациона следует исключить жирную пищу, соленое и сладкое.

"Если у вас артериальная гипертония, ваша норма - полтора-два грамма поваренной соли в день", - заявил врач. Он также подчеркнул, что понятие "рабочее давление" - ошибочно. По словам специалиста, давление может быть только нормальным или повышенным.

Третьей ошибкой Мясников назвал несоблюдение дозировки лекарств. Врач подчеркнул, что таблетки можно принимать лишь так, как предписал врач, а не произвольно.