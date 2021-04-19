Врач и телеведущий Александр Мясников оценил влияние магнитных бурь на здоровье человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, специалист считает, что в болезнях человека виноваты не столько магнитные бури, сколько нездоровый образ жизни. По его мнению, связывать влияние магнитных бурь с самочувствием человека могут лишь физики и биофизики.

Однако хороший врач никогда не скажет пациенту, что виновата погода, поскольку это непрофессионально, сказал он. "Если ты толстый, 40 лет наживаешь себе остеохондроз, артроз, виновато все что угодно, кроме себя самого", - заявил Мясников.

Ранее врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко заявила, что магнитные бури могут вызывать определенные реакции у тех, кто страдает от тех или иных заболеваний сердца и сосудов. По ее словам, у одних людей могут возникать определенные сосудистые реакции, в связи с чем в группе риска оказываются те, кто страдает гипертонией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца и заболеваниями органов дыхания. Другие могут испытывать чувство апатии, связанное с понижением давления и замедлением частоты сердечных сокращений.