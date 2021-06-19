Врачи сравнили опасность "индийского" и "британского" штаммов COVID-19

Группа исследователей проанализировала данные пациентов, перенесших коронавирус в Шотландии, и пришла к выводу, что "индийский" штамм более опасный, чем "британский".

Материал опубликован в медицинском журнале The Lancet, сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Согласно полученным данным, риск госпитализации у заболевших "индийским" вариантом COVID-19 в два раза выше по сравнению с теми, кто заразился "британским" штаммом.

Вакцинация, как отмечается в статье, оказалась эффективным методом снизить риск инфицирования. Кроме того, она намного лучше защищает человека от британской разновидности инфекции, чем от индийской.

Для исследования врачи использовали сведения, предоставленные местным здравоохранением, о заболеваниях COVID-19 среди 99% населения Шотландии в период c апреля по июнь этого года.

"Индийский" штамм коронавируса, названный B.1.617, известен благодаря двойной мутации. Его впервые выявили в индийском штате Махараштра. Штамм, по мнению врачей, мог стать одной из причин второй волны коронавируса в Индии. В последнее время этот вариант вируса обнаружили во множестве стран.