Развеяны 6 мифов о вакцинации против коронавируса

Несмотря на то, что в России развернута кампания по вакцинации против коронавирусной инфекции, до сих пор количество привитых людей не достаточно для того, чтобы сформировать коллективный иммунитет, а значит - остановить пандемию COVID-19. В доступе для вакцинации - сразу три отечественные вакцины, а, между тем, страхов вокруг этой темы все еще много.

Как передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец, в МГУ прошла дискуссия на тему "Вакцинация от COVID-19 - мифы и реальность" с участием врача - кардиолога Медицинского научно-образовательного центра МГУ, доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспондента РАН, одного из авторов нового подхода в лечении тяжелого течения коронавирусной инфекции Симона Мацкеплишвили. "Комсомолка" публикует первую часть экспертного взгляда на самые распространенные мифы относительно вакцинации против COVID-19.

Миф №1: ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ "ВЫРАСТУТ РОГА"!

Часто встречается такой миф, что вакцинация может привести к самым невероятным для здоровья последствиям. Не сейчас, так в отложенной перспективе. Например, наиболее отчаянные антипрививочники порой сгоряча заявляют, что после вакцинации могут вырасти рога! Этому мифу, кстати, более 200 лет. А место его рождения - Лондонское королевское общество!

Впервые в мире вакцинацию применил английский врач Эдвард Дженнер. Он боролся против человеческой оспы. Было это в конце 18 века. Врач и ученый использовал в качестве активного вещества - вариант коровьей оспы, для человека неопасный, но вырабатывающий иммунитет к заболеванию. Первыми Дженнер привил 11 детей, включая своего сына. Этот опыт он изложил в письме в академическое Лондонское королевское общество. И получил крайне негативный отзыв.

Даже ученым мужам было сложно признать такой революционный и прорывной опыт. Именно тогда и посыпались обвинения в том, что прививка коровьей оспой может стимулировать у людей рост рогов. Сколько времени прошло? Больше, чем два столетия. Вакцинация сегодня широко применяется во всем мире, спасает миллионы жизней. И, конечно же, рога ни у кого не выросли, а вот оспу в мире победить удалось.

Миф №2: Я УЖЕ ПЕРЕБОЛЕЛ, КОРОНАВИРУС МНЕ НЕ СТРАШЕН!

На сегодняшний день в России одним из самых распространенных вариантов SARS-CoV-2 стал индийский или дельта-вариант. Он на 70% более заразен, чем вариант британский, тот, что сотрясал планету еще буквально несколько месяцев назад, и на 50% более заразен, чем первоначальный, так называемый, уханьский вариант.

Что это для нас значит?

- Это приводит к катастрофическому увеличению заболевших людей и к катастрофическому росту людей погибших, - говорит Симон Мацкеплишквили. - Увеличение заразности варианта вируса - это серьезная проблема.

Миф №3: Я ТАКОЙ БОЛЬНОЙ, МНЕ НЕЛЬЗЯ ПРИВИВКУ!

Огромное число людей пожилого возраста, тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, болезни эндокринной системы, дыхательных путей, боятся прививки. Но именно они - самые вероятные "жертвы" коронавируса, то есть те, у кого наиболее высокий риск тяжелого течения болезни, необходимости госпитализации и риск смерти, отмечает эксперт.

- Именно люди, у которых множество сопутствующих заболеваний, люди, которые изначально не здоровы, должны первыми стать в очередь на вакцинацию! Для них вакцинация, с моей точки зрения, имеет самые большие преимущества, - не развития тяжелой формы болезни, отсутствие госпитализации, включая искусственную вентиляцию легких, и именно у таких пациентов мы ожидаем значительного снижения смертности, - говорит Симон Мацкеплишвили.

Миф №4: У МЕНЯ АЛЛЕРГИЯ, У МЕНЯ АУТОИММУННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ. ДЛЯ МЕНЯ ПРИВИВКА - СМЕРТЬ!

Эти заболевания, действительно, в большей степени, чем другие, затрагивают работу иммунной системы, рассказывает эксперт.

- Однако аллергические и аутоиммунные болезни не являются противопоказаниями для вакцинации. Это ситуация, когда нужно соблюдать осторожность, - разъясняет Симон Мацкеплишвили, - Это тот случай, когда надо обязательно проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Тут важно понять, в какой стадии сейчас заболевании:

- если это ремиссия (нет обострения, ситуация стабильна, - прим. ред.),

- если человек принимает все необходимые лекарства (включая иммуносупрессивные, то есть те, что подавляют работу иммунной системы),

- если сейчас симптомы отступили, если анализы крови в порядке относительно статуса пациента, а риск заразиться - высокий (человек работает учителем, продавцом, водителем такси, медиком и тому подобное), то вакцинация показана. Она может предотвратить заражение и тяжелые последствия ковида.

Миф №5: Я МОЛОДОЙ, ЗДОРОВЫЙ, СИЛЬНЫЙ. МНЕ ВАКЦИНА НЕ НУЖНА!

- Проблема в том, что мы не можем предсказать, у какого человека COVID-19 будет протекать легко, а у кого - тяжело, - говорит Симон Мацкеплишвили. - Люди думают, что, раз 80% переносят ковид легко или вообще бессимптомно, то значит, достаточно быть молодым, здоровым и не иметь вредных привычек, для того, чтобы не бояться этого заболевания.

Но факты говорят об обратном.

- Когда клиника Московского университета работала в качестве ковидного госпиталя, мы встречали много молодых людей с тяжелой формой заболевания. Поэтому нельзя уповать на свой молодой возраст, на хорошее настроение и прекрасный иммунитет. Ковид непредсказуем, а вакцинация в какой-то степени делает его предсказуемым для каждого конкретного человека, - говорит врач.

Миф №6: У МЕНЯ МНОГО АНТИТЕЛ. ПРИВИВКА ВСЕ ИСПОРТИТ

- У нас в стране национальной игрой и забавой стало сдавать тесты на антитела в разные лаборатории, а потом сравнивать результаты: свои же со своими, с результатами членов семьи, знакомых, друзей. Я считаю, что в том, чтобы сдавать кровь на антитела, нет никакой необходимости, - отмечает Симон Мацкеплишвили. - Это никаким образом не должно влиять на принятие решения о необходимости или возможности вакцинации.

Более того, уровень антител - это не совсем понятная даже для самих ученых тема. Иммунная система работает сложнее, чем это могут отразить тесты на антитела.

Нет прямой взаимосвязи:

- между уровнем антител и напряженностью иммунитета к COVID-19,

- между уровнем антител и риском заболеть повторно.