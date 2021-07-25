Ученый определил три фронта борьбы с коронавирусом

Вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев определил три фронта борьбы с коронавирусом. По его мнению, это защита, помощь зараженному, а также спасение пациента при тяжелых поражениях организма, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Он отметил, что наибольших успехов экспертам удалось достичь в первом направлении, то есть в разработке вакцин. Скулачев считает, что это является наиболее эффективным способом борьбы с инфекцией на данный момент, однако он напомнил, что патоген очень изменчив.

"Если вакцина работала против исходного штамма, то со временем вирус "учится" бороться с иммунной защитой и эффективность прививки ослабевает. Эволюция вируса идет, и все уже не настолько радужно, но тем не менее вакцина - это единственный способ существенно снизить опасность заболевания", - говорит ученый.

Скулачев добавил, что во втором случае, когда человек заражен, однако не имеет серьезных последствий, используется второй способ борьбы - лекарство, представляющее из себя специфические вещества-ингибиторы, которые не дают размножаться патогену. Но, как отмечает специалист, в его разработке существенного прорыва не произошло.

Третьим направлением является спасение тяжелобольных пациентов, пояснил ученый. Оно, по мнению Скулачева, самое перспективное, так как "оно не про вирус, а про человека".

"Придумать препарат, который сведет COVID-19 до уровня не очень опасного гриппа, - это самое перспективное направление", - говорит вирусолог.